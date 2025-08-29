«Укрзалізниця» отримала шість нових вагонів від Крюківського заводу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 247

«Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу шість нових пасажирських вагонів. Вони вже працюють у складі поїзда №203/204 Київ — Івано-Франківськ. Про це повідомляє Укрзалізниця у Фейсбуці.

У компанії подякували кременчуцькому підприємству за оперативність:

— Завжди вдячні нашим партнерам за те, що вони реагують на наші прохання та постачають вагони навіть із випередженням графіку. Адже кожен новий вагон — це додаткова можливість перевезти більше пасажирів, — йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначили, що прискорене постачання має особливе значення, адже компанія втратила один поїзд «Інтерсіті+» через пошкодження російським дроном.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що «Укрзалізниця» підписала з Крюківським вагонобудівним заводом договір на закупівлю 5 пасажирських вагонів. Загалом із початку року підприємство передало «Укрзалізниці» 39 нових вагонів. Компанія уже замовила на заводі 100 нових вагонів, а також очікує на завершення будівництва ще 12 вагонів, які були замовлені у 2023 році.