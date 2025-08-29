Кременчуківка просить депутатів зробити тротуар і спуски, аби дівчина на кріслі колісному могла доїхати до Центру адаптації (уточнено)

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 434

Кременчуківка обурена: за п’ять місяців облаштували лише один спуск — і то з іншого боку дороги

У Кременчуці знову заговорили про проблему доступності міста для людей з інвалідністю. Керівник Центру адаптації підлітків з інвалідністю Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із проханням облаштувати спуски та тротуар біля будинку, де мешкає Даніелла Жовтобрюхова, яка з народження пересувається на кріслі колісному.

Йдеться про перехрестя вулиці Перемоги, 25. За словами жінки, ще 4 квітня на сесії міськради депутати погодили зробити зручні спуски та тротуар, аби дівчина могла доїхати до Центру адаптації.

— Минуло п’ять місяців. За цей час з’явився лише один спуск — і то не там, де потрібно, бо дитина живе з іншого боку дороги. І все. Жодних інших змін, — написала Алла Жмеренецька.

Жінка додає, що поки родина чекає на облаштування тротуару, у місті виплачують премії керівникам комунальних установ:

— Складається враження, що ці люди працюють в окопах і виносять поранених. У той же час моя рідна людина, яка воювала під Бахмутом, Соледаром і Роботиним, отримує 20 тисяч гривень на місяць і ризикує життям щодня, — наголосила кременчужанка.

Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із пропозицією зустрітися безпосередньо біля дому, щоб зрозуміти важливість облаштування доступного тротуару.

Вона попередила: якщо ситуація не зрушить з місця, то вийде на пікет під мерію з вимогою вирішити проблему.

Нагадаємо, що у місті досі немає безбар’єрних маршрутів, якими могли б користуватися маломобільні громадяни, зокрема й діти. Їхні родини вимушені долати ями, високі бордюри та користуватися незручними пандусами.