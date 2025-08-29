У Кременчуці знову заговорили про проблему доступності міста для людей з інвалідністю. Керівник Центру адаптації підлітків з інвалідністю Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із проханням облаштувати спуски та тротуар біля будинку, де мешкає Даніелла Жовтобрюхова, яка з народження пересувається на кріслі колісному.
Йдеться про перехрестя вулиці Перемоги, 25. За словами жінки, ще 4 квітня на сесії міськради депутати погодили зробити зручні спуски та тротуар, аби дівчина могла доїхати до Центру адаптації.
Жінка додає, що поки родина чекає на облаштування тротуару, у місті виплачують премії керівникам комунальних установ:
Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із пропозицією зустрітися безпосередньо біля дому, щоб зрозуміти важливість облаштування доступного тротуару.
Вона попередила: якщо ситуація не зрушить з місця, то вийде на пікет під мерію з вимогою вирішити проблему.
Нагадаємо, що у місті досі немає безбар’єрних маршрутів, якими могли б користуватися маломобільні громадяни, зокрема й діти. Їхні родини вимушені долати ями, високі бордюри та користуватися незручними пандусами.
