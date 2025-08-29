ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчуківка просить депутатів зробити тротуар і спуски, аби дівчина на кріслі колісному могла доїхати до Центру адаптації (уточнено)

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 434

Кременчуківка обурена: за п’ять місяців облаштували лише один спуск — і то з іншого боку дороги

У Кременчуці знову заговорили про проблему доступності міста для людей з інвалідністю. Керівник Центру адаптації підлітків з інвалідністю Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із проханням облаштувати спуски та тротуар біля будинку, де мешкає Даніелла Жовтобрюхова, яка з народження пересувається на кріслі колісному.

Йдеться про перехрестя вулиці Перемоги, 25. За словами жінки, ще 4 квітня на сесії міськради депутати погодили зробити зручні спуски та тротуар, аби дівчина могла доїхати до Центру адаптації.

— Минуло п’ять місяців. За цей час з’явився лише один спуск — і то не там, де потрібно, бо дитина живе з іншого боку дороги. І все. Жодних інших змін, — написала Алла Жмеренецька.

Жінка додає, що поки родина чекає на облаштування тротуару, у місті виплачують премії керівникам комунальних установ:

— Складається враження, що ці люди працюють в окопах і виносять поранених. У той же час моя рідна людина, яка воювала під Бахмутом, Соледаром і Роботиним, отримує 20 тисяч гривень на місяць і ризикує життям щодня, — наголосила кременчужанка.

Алла Жмеренецька звернулася до депутатів із пропозицією зустрітися безпосередньо біля дому, щоб зрозуміти важливість облаштування доступного тротуару.

Вона попередила: якщо ситуація не зрушить з місця, то вийде на пікет під мерію з вимогою вирішити проблему.

Нагадаємо, що у місті досі немає безбар’єрних маршрутів, якими могли б користуватися маломобільні громадяни, зокрема й діти. Їхні родини вимушені долати ями, високі бордюри та користуватися незручними пандусами.

ПО ТЕМІ:

«Ви дістали зі своїми інвалідами» — жінку з сином, що має першу групу інвалідності, образили в одному з кінотеатрів Кременчука

У Кременчуці вирішуватимуть питання безбар'єрності житлового фонду та усієї інфраструктури

Полтавщина — в лідерах по реалізації стратегії з безбар'єрності

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: інклюзивність люди з інвалідністю доступність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх