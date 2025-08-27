На Кременчуччині біля Дніпра ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище

У Горішніх Плавнях ліквідували несанкціоноване сміттєзвалище біля берегової лінії Дніпра, що знаходилося неподалік села Келеберда. Про це повідомили у пресслужбі Держекоінспекції Центрального округу.
Про засмічення на території громади повідомив місцевий житель. Інспектори перевірили інформацію й звернулися до міськради з вимогою прибрати сміття та запобігти повторному утворенню звалища.
За результатами спільних дій Держекоінспекції та Горішньоплавнівської міської ради сміттєзвалище повністю ліквідували.
Екологи також закликали громадян бути відповідальними й не допускати утворення стихійних звалищ.
Нагадаємо, навесні у Козельщинській громаді за ініціативи Держекоінспекції прибрали незаконне сміттєзвалище площею понад гектар.
