Подвійне свято: у День Незалежності у Кременчуці нагородили переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук»

У неділю, 24 серпня, у Кременчуці, в приміщення Кременчуцької міської художньої галереї відбулося нагородження переможців 13-го загальноміського конкурсу «Вишиваний Кременчук».
Щороку цей конкурс об’єднує людей різного віку та професій, для яких вишиванка — не просто одяг, а символ родинних традицій, культурної спадщини та національної ідентичності.
Цьогоріч участь у конкурсі взяли 31 майстер, серед яких багато молоді й навіть представники сильного полу.
Поважне журі розглянуло понад 60 робіт, кожна з який відрізнялася унікальністю, витонченістю.
Переможців обирали в семи номінаціях:
Окрему відзнаку від членів журі отримала Людмила Бояренцева.
На урочистій церемонії нагородження всі учасники отримали дипломи та символічні подарунки, а переможці — грамоти та сертифікати на 2 500 грн для придбання матеріалів для рукоділля у магазині «Алес Арт».
Виставка робіт учасників конкурсу триватиме до 7 вересня за адресою галереї: вул. Михайла Коцюбинського, 4.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.