Кременчук, Культура

Подвійне свято: у День Незалежності у Кременчуці нагородили переможців конкурсу «Вишиваний Кременчук»

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 216

Цьогоріч на конкурс подано понад 60 унікальних робіт

У неділю, 24 серпня, у Кременчуці, в приміщення Кременчуцької міської художньої галереї відбулося нагородження переможців 13-го загальноміського конкурсу «Вишиваний Кременчук».

Щороку цей конкурс об’єднує людей різного віку та професій, для яких вишиванка — не просто одяг, а символ родинних традицій, культурної спадщини та національної ідентичності. 

Цьогоріч участь у конкурсі взяли 31 майстер, серед яких багато молоді й навіть представники сильного полу.

— В цьому році було дуже багато учасників і багато робіт. В цьому році багато молоді прийшло, яка показує високу техніку. Конкурс змінився на краще. Тому всі члени журі були просто зачаровані цією технікою. Учасники приносили по три-п’ять робіт, які брали участь в різних номінаціях, — розповіла Тетяна Булат, членкиня журі, яка оцінює учасників з 2013 року, коли був започаткований конкурс.

Поважне журі розглянуло понад 60 робіт, кожна з який відрізнялася унікальністю, витонченістю.

Переможців обирали в семи номінаціях:

  • Найкраща чоловіча вишиванка — Яна Яремчук
  • Найкраща жіноча вишиванка — Марія Томашевська
  • Найкраща дитяча вишиванка — Ольга Гринь
  • Найкраща вишита картина національного спрямування — Лариса Старик
  • Найкращий вишитий рушник — Надія Вівтоніченко
  • Найкраща сорочка/сукня, вишита бісером — Ольга Данилевська
  • Глядацькі симпатії — Марина Васильєва

Окрему відзнаку від членів журі отримала Людмила Бояренцева.

 На урочистій церемонії нагородження всі учасники отримали дипломи та символічні подарунки, а переможці — грамоти та сертифікати на 2 500 грн для придбання матеріалів для рукоділля у магазині «Алес Арт».

Виставка робіт учасників конкурсу триватиме до 7 вересня за адресою галереї: вул. Михайла Коцюбинського, 4.

1
Автор: Мирослава Українська Джерело фото: Фейсбук-сторінка Тетяна Булат
Теги: галерея вишиваний Кременчук конкурс День Незалежності
