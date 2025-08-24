На Полтавщині внаслідок ДТП загинув 86-річний велосипедист

23 серпня у Миргороді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Ford під керуванням 38-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким їхав 86-річний місцевий житель.
Унаслідок аварії велосипедист від отриманих травм помер на місці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Нині встановлюються причини та обставини події.
