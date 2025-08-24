Загинув водій легковика: у поліції оприлюднили деталі аварії, що сталась неподалік Кременчука

Сьогодні, 10:57 Переглядів: 484

23 серпня на трасі Полтава–Олександрія в межах Онуфріївської громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у поліції Кіровоградської області.

За попередньою інформацією, зіткнулися легковик ВАЗ 21154 під керуванням 67-річного водія та вантажівка DAF XF із цистерною. За кермом вантажівки перебував 47-річний чоловік. Унаслідок аварії водій ВАЗа загинув на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Слідчі встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли, що 23 серпня на трасі М22 біля селища Павлиш у Кіровоградській області сталась аварія.