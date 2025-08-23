Жительку Горішніх Плавнів підозрюють у сексуальному насильстві щодо своєї доньки

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, з якою вона перебуває у сімейних відносинах)

Правоохоронці підозрюють жительку Горішніх Плавнів у сексуальному насильстві стосовно малолітньої доньки. Суд обрав жінці запобіжний захід — тримання під вартою. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 22 серпня.

За даними слідства, упродовж 2024 року жінка вчиняла дії сексуального характеру щодо своєї малолітньої доньки, на мобільний телефон знімала відео, яке оприлюднювала в інтернеті для заробітку.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, з якою вона перебуває у сімейних відносинах).

