За зґвалтування неповнолітньої підприємець з Дніпропетровщини отримав 6 років позбавлення волі

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 9

Майже 8 років тривали судові процеси в різних судових інстанціях

За публічного обвинувачення прокурорів Решетилівської окружної прокуратури приватному підприємцю з Дніпропетровської області призначене суворіше покарання — 6 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У травні 2016 року підприємець погодився підвезти дівчину, яка поспішала на випускний у Кобеляки, проте заїхав у лісосмугу та, погрожуючи 15-річній дитині, зґвалтував.

У 2017 році Кобеляцьким районним судом підприємця було визнано винним і засуджено до 4 років позбавлення волі. Не погодившись, прокуратура оскаржила вирок суду першої інстанції. Також його оскаржили і захисники обвинуваченого.

Майже 8 років тривали судові процеси в різних судових інстанціях. У серпні цього року Сумський апеляційний суд врахував невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину, особі обвинуваченого та задовольнив апеляційну скаргу прокуратури.

Чоловік відбуватиме покарання за ч. 2 ст. 153 КК України в ред. Закону України № 2295-VI від 01.06.2010 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо неповнолітньої).

Нагадаємо, що кременчуківця підозрюють у сексуальному насильстві над дитиною та зберіганні боєприпасів.