Під димкою від російського обстрілу Кременчуччина попрощалася із захисником Сергієм Самойленком

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 150

На війні з Росією загинув мешканець села Рокитне Кременчуцького району — Сергій Самойленко. Його життя обірвалося 7 серпня 2025 року на полі бою поблизу села Бирине Чернігівської області.

19 серпня Омельницька громада, схилившись на коліно, зустріла полеглого захисника України. Односельці проводжали Сергія Самойленка в останню путь під густою димкою, яка виникла внаслідок масованого осбрілу Кременчука.

Прощання із Сергієм відбулося біля пам’ятника Скорботної Матері в селі Рокитне.

Сергій Валерійович Самойленко народився 23 жовтня 1987 року в селі Рокитне. Освіту здобув спочатку в Потоцькій загальноосвітній школі, де завершив 11 класів, потім — у професійно-технічному училищі Кременчука. Обравши шлях праці, Сергій здобув фах каменяра. Останнім часом працював у селянсько-фермерському господарстві «Атланта».



Поруч з ним завжди була сестра Марина, яку він глибоко любив і поважав. У 2008 році зустрів свою другу половинку — Ясінську Ярославу. 4 грудня 2008 року народилася донька Олександра.

Він служив солдатом у складі штурмового полку (військова частина Т0500), проявляючи хоробрість, рішучість і відданість своїй країні.

Його життєвий шлях обірвався 7 серпня 2025 року на полі бою поблизу населеного пункту Бирине, Чернігівської області. Йому було лише 37 років. Поховали воїна на місцевому кладовищі в с. Рокитне.