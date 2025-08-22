ГО "Захист держави"
Кременчук, Воїни світла, Війна

Під димкою від російського обстрілу Кременчуччина попрощалася із захисником Сергієм Самойленком

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 150

 

Вічна шана полеглому захиснику України 

На війні з Росією загинув мешканець села Рокитне Кременчуцького району — Сергій Самойленко. Його життя обірвалося 7 серпня 2025 року на полі бою поблизу села Бирине Чернігівської області. 

 

19 серпня Омельницька громада, схилившись на коліно, зустріла полеглого захисника України. Односельці проводжали Сергія Самойленка в останню путь під густою димкою, яка виникла внаслідок масованого осбрілу Кременчука

 

Прощання із Сергієм відбулося біля пам’ятника Скорботної Матері в селі Рокитне. 

 

Сергій Валерійович Самойленко народився 23 жовтня 1987 року в селі Рокитне. Освіту здобув спочатку в Потоцькій загальноосвітній школі, де завершив 11 класів, потім — у професійно-технічному училищі Кременчука. Обравши шлях праці, Сергій здобув фах каменяра. Останнім часом працював у селянсько-фермерському господарстві «Атланта».

 
Поруч з ним завжди була сестра Марина, яку він глибоко любив і поважав. У 2008 році зустрів свою другу половинку — Ясінську Ярославу. 4 грудня 2008 року народилася донька Олександра.
Він служив солдатом у складі штурмового полку (військова частина Т0500), проявляючи хоробрість, рішучість і відданість своїй країні.
Його життєвий шлях обірвався 7 серпня 2025 року на полі бою поблизу населеного пункту Бирине, Чернігівської області. Йому було лише 37 років. Поховали воїна на місцевому кладовищі в с. Рокитне.

 

Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Рокитне Омельник
