Рада підтримала законопроєкт, який обмежує доступ до даних про нерухомість: чому його критикують антикорупціонери

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 141

Стало відомо, як за цей законопроєкт голосували народні депутати з Кременчука і району

21 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11533, що обмежує доступ до даних про нерухомість з Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.

Сам законопроєкт має назву «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів».

Чому законопроєкт критикують

Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про розташування обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам, розповідають в ГО «Центр протидії корупції».

— Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних. Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії — зʼясувати перед купівлею чи справді вона належить такій юрособі буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості, — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у ВР

Як зазначено на сайті Верховної Ради, законопроєкт «обмежує публічний доступ до частини даних, які можуть становити загрозу для обороноздатності та безпеки держави». Водночас відкритими лишаються дані про тендери, декларації посадовців, інформацію про власників компаній, відомості з державних реєстрів для повсякденного користування тощо.

Як голосували нардепи з Кременчука і Кременчуцького району

На сайті ВР оприлюднили список поіменного голосування народних депутатів. Народний депутат Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») проголосував «За» законопроєкт № 11533. Нардеп Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу») був відсутнім під час голосування.

