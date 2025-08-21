Рада підтримала законопроєкт, який обмежує доступ до даних про нерухомість: чому його критикують антикорупціонери

21 серпня Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 11533, що обмежує доступ до даних про нерухомість з Реєстру речових прав на нерухоме майно. За ухвалення документа проголосував 231 народний депутат.
Сам законопроєкт має назву «Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів».
Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про розташування обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам, розповідають в ГО «Центр протидії корупції».
Як зазначено на сайті Верховної Ради, законопроєкт «обмежує публічний доступ до частини даних, які можуть становити загрозу для обороноздатності та безпеки держави». Водночас відкритими лишаються дані про тендери, декларації посадовців, інформацію про власників компаній, відомості з державних реєстрів для повсякденного користування тощо.
На сайті ВР оприлюднили список поіменного голосування народних депутатів. Народний депутат Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») проголосував «За» законопроєкт № 11533. Нардеп Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу») був відсутнім під час голосування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нардепи з Кременчука і району голосували за закон про обмеження поноважень НАБУ і САП.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.