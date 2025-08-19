Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 182

 Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру

У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:

Виробництво та технічна сфера

  • Автослюсар/ка — робота на СТО з ремонту ходової частини. Телефон: 067-530-33-76.
  • Зварювальник/ця-монтажник/ця — робота за фахом. Телефон: 067-298-94-77.
  • Слюсар/ка-сантехнік/иня з досвідом роботи. Офіційне працевлаштування, заробітна плата — 20 000 грн на місяць. Телефон: 067-687-47-26.

Логістика та склад

  • Вантажники/ці — мініпекарня, часткова зайнятість. Телефон: 096-450-73-48.
  • Приймальник/ця склотари — робота на оптовій базі. Телефон: 098-222-33-22.

Будівництво та ремонт

  • Різноробочі — робота на будівництві. Телефони: 096-393-54-66, 066-886-28-83.
  • Підсобний/а робітник/ця — деталі за телефонами: 096-830-40-77, 050-570-00-16.

Охорона та безпека

  • Контролер/ка КПП у АТ «Вепр» — нічні зміни, графік: доба через дві, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: відповідальність, старанність. Телефон: 068-679-69-69.
  • Контролер/ка КПП — графік: день-ніч-48, знання ПК, з/п 13 000 грн/міс. Телефон: 097-090-51-07.
  • Охоронці/ки — вахтовий метод (14/14 діб), з/п 600 грн/доба, проїзд і проживання забезпечує роботодавець. Адреса: м. Кременчук, автовокзал, кімната №4. Телефони: 096-659-56-89, 095-427-70-98.
  • Охоронець/ка-оператор/ка відеоспостереження — графік: день-ніч-48, знання ПК, уважність, відповідальність. Заробітна плата — 16 000 грн. Телефон: 097-090-51-07.
  • Різноробочий/а на КПП АТ «Вепр» — графік: доба через дві, повна зайнятість. Телефон: 068-679-69-69.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх