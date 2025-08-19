Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру
У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:
Виробництво та технічна сфера
- Автослюсар/ка — робота на СТО з ремонту ходової частини. Телефон: 067-530-33-76.
- Зварювальник/ця-монтажник/ця — робота за фахом. Телефон: 067-298-94-77.
- Слюсар/ка-сантехнік/иня з досвідом роботи. Офіційне працевлаштування, заробітна плата — 20 000 грн на місяць. Телефон: 067-687-47-26.
Логістика та склад
- Вантажники/ці — мініпекарня, часткова зайнятість. Телефон: 096-450-73-48.
- Приймальник/ця склотари — робота на оптовій базі. Телефон: 098-222-33-22.
Будівництво та ремонт
- Різноробочі — робота на будівництві. Телефони: 096-393-54-66, 066-886-28-83.
- Підсобний/а робітник/ця — деталі за телефонами: 096-830-40-77, 050-570-00-16.
Охорона та безпека
- Контролер/ка КПП у АТ «Вепр» — нічні зміни, графік: доба через дві, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: відповідальність, старанність. Телефон: 068-679-69-69.
- Контролер/ка КПП — графік: день-ніч-48, знання ПК, з/п 13 000 грн/міс. Телефон: 097-090-51-07.
- Охоронці/ки — вахтовий метод (14/14 діб), з/п 600 грн/доба, проїзд і проживання забезпечує роботодавець. Адреса: м. Кременчук, автовокзал, кімната №4. Телефони: 096-659-56-89, 095-427-70-98.
- Охоронець/ка-оператор/ка відеоспостереження — графік: день-ніч-48, знання ПК, уважність, відповідальність. Заробітна плата — 16 000 грн. Телефон: 097-090-51-07.
- Різноробочий/а на КПП АТ «Вепр» — графік: доба через дві, повна зайнятість. Телефон: 068-679-69-69.
Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.
Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.
