Кого на цьому тижні шукають роботодавці Кременчука

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 182

Робота є як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто лише починає кар’єру

У Кременчуці та навколишніх громадах з’явилися нові вакансії. Шукають як спеціалістів з досвідом, так і різноробочих без спеціальної освіти. Пропозиції офіційні, з дотриманням трудового законодавства. Ось актуальні:

Виробництво та технічна сфера

Автослюсар/ка — робота на СТО з ремонту ходової частини. Телефон: 067-530-33-76.

Зварювальник/ця-монтажник/ця — робота за фахом. Телефон: 067-298-94-77.

Слюсар/ка-сантехнік/иня з досвідом роботи. Офіційне працевлаштування, заробітна плата — 20 000 грн на місяць. Телефон: 067-687-47-26.

Логістика та склад

Вантажники/ці — мініпекарня, часткова зайнятість. Телефон: 096-450-73-48.

Приймальник/ця склотари — робота на оптовій базі. Телефон: 098-222-33-22.

Будівництво та ремонт

Різноробочі — робота на будівництві. Телефони: 096-393-54-66, 066-886-28-83.

Підсобний/а робітник/ця — деталі за телефонами: 096-830-40-77, 050-570-00-16.

Охорона та безпека

Контролер/ка КПП у АТ «Вепр» — нічні зміни, графік: доба через дві, повна зайнятість, п’ятиденний робочий тиждень. Вимоги: відповідальність, старанність. Телефон: 068-679-69-69.

Контролер/ка КПП — графік: день-ніч-48, знання ПК, з/п 13 000 грн/міс. Телефон: 097-090-51-07.

Охоронці/ки — вахтовий метод (14/14 діб), з/п 600 грн/доба, проїзд і проживання забезпечує роботодавець. Адреса: м. Кременчук, автовокзал, кімната №4. Телефони: 096-659-56-89, 095-427-70-98.

Охоронець/ка-оператор/ка відеоспостереження — графік: день-ніч-48, знання ПК, уважність, відповідальність. Заробітна плата — 16 000 грн. Телефон: 097-090-51-07.

Різноробочий/а на КПП АТ «Вепр» — графік: доба через дві, повна зайнятість. Телефон: 068-679-69-69.

Нагадаємо, що 8 травня Держпродспоживслужба здійснює державний нагляд за змістом оголошень про працевлаштування. Заборонено публікувати дискримінаційні вимоги та маніпулятивні формулювання.

Якщо ви — роботодавець і бажаєте розмістити оголошення, звертайтесь до редакції. Ми допоможемо сформулювати його так, щоб це було законно, зручно — і привабливо для шукачів.