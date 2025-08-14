Олія дорожчає, а яйця й овочі дешевшають: моніторинг цін на Кременчуччині за тиждень

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 14 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

На минулому тижні у Кременчуцькому районі здорожчала соняшникова олія. А от яйця та овочі борщового набору дещо здешевшали.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

олія соняшникова — на 1,65 за л.

подешевшали:

яйця — на 0,90 грн за десяток;

цибуля — на 0,24 грн за кг;

капуста — на 1,10 грн за кг;

буряк — на 0,43 за кг;

морква — на 4,75 за кг;

картопля — на 1,80 за кг.