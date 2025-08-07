Морква, яйця та картопля подорожчали, а молоко дешевшає: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 205

Зросли ціни також на бензин, який минулого тижня дешевшав

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 7 серпня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Упродовж першого тижня серпня на Кременчуччині спостерігається зростання цін на моркву, картоплю, яйця та бензин. А вартість молока, капусти та цибулі знизилась. Зазначимо, що тижнем раніше морква, картопля та бензин дешевшали.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг. Літні ягоди, фрукти та овочі дешевшають та дорожчають відповідно до сезону. Проте, більшість з них не потрапляє в офіційний моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

морква — на 2,51 грн за кг;

яйця курячі — на 0,75 грн за десяток;

картопля — на 0,75 грн за кг;

бензин — на 0,80 за л.

подешевшали:

молоко — на 0,65 грн за 0,9 л;

цибуля — на 0,51 грн за кг;

капуста — на 0,45 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше на Кременчуччині зросли ціни на капусту і яйця, а цукор та молоко дешевшали.