Через затримку з виділенням землі будівництво Полтавської ВЕС на Кременчуччині гальмується — ДТЕК ВДЕ

Сьогодні, 13:31

Повільний темп виділення земельних ділянок для реалізації проєкту Полтавської вітроелектростанції ускладнює залучення іноземних інвестицій для її будівництва. Про це в інтерв’ю виданню Delo.ua повідомив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей.

За його словами, компанія вже працює з потенційними інвесторами, однак для початку перемовин необхідно завершити етап розробки проєкту. Затримки з оформленням земельних ділянок впливають на швидкість реалізації цього етапу.

Попри труднощі, у ДТЕК ВДЕ розраховують завершити розробку в жовтні. Після цього планують перейти до залучення інвестицій та переговорів із постачальниками обладнання. Будівництво Полтавської ВЕС розпочнуть одразу після введення в експлуатацію Тилігульської ВЕС на Миколаївщині.

Полтавська вітроелектростанція матиме встановлену потужність 650 МВт і коштуватиме майже 1 млрд $. Це буде найбільша ВЕС в Україні. Соловей наголошує: будівництво ВЕС є особливо важливим проєктом для Полтавщини, оскільки регіон є енергодефіцитним, а власних генеруючих потужностей на Лівобережній Україні залишилося дуже мало.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі побудують найбільшу в Європі вітроелектростанцію — її потужність сягатиме понад 650 мВт. Відомо, що вітрова електростанція на Кременчуччині займатиме 47 тисяч гектарів площі. Компанія ДТЕК пройшла необхідні процедури з погодження та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні для реалізації проєкту. Тепер підприємці шукають інвесторів.