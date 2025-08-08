Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна, Соціальний захист

Як звільнені з полону військові можуть отримати грошову допомогу у Кременчуці: перелік документів

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 265

Військові отримають 50 тисяч гривень

Військові, які повернулися з полону та зареєстровані на території Кременчуцької громади, можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього потрібно подати документи до управління по роботі зі зверненнями громадян (площа Перемоги, 2, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради). Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 8 серпня.

Які документи потрібні:

  • копія паспорта або ID-картки;
  • витяг з реєстру територіальної громади;
  • копія довідки ВПО (за наявності);
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія довідки про перебування у полоні внаслідок збройної агресії рф;
  • копія посвідчення про встановлення відповідного статусу (за наявності);
  • реквізити банківської картки.

Графік прийому: понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця — з 8.00 до 16.00.

Нагадаємо, що розмір цієї допомоги становить 50 тисяч гривень. Рішення про виплату такої допомоги ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на одній з сесій у липні.

Додамо, у Кременчуцькій громаді сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців планують виплачувати одноразову фінансову допомогу. Її розмір складатиме 10 тисяч гривень. 

0
Автор: Телеграф
Теги: полонені допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх