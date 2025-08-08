Як звільнені з полону військові можуть отримати грошову допомогу у Кременчуці: перелік документів

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 265

Військові, які повернулися з полону та зареєстровані на території Кременчуцької громади, можуть оформити одноразову грошову допомогу. Для цього потрібно подати документи до управління по роботі зі зверненнями громадян (площа Перемоги, 2, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради). Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді 8 серпня.

Які документи потрібні:

копія паспорта або ID-картки;

витяг з реєстру територіальної громади;

копія довідки ВПО (за наявності);

копія ідентифікаційного коду;

копія довідки про перебування у полоні внаслідок збройної агресії рф;

копія посвідчення про встановлення відповідного статусу (за наявності);

реквізити банківської картки.

Графік прийому: понеділок-четвер з 8.00 до 17.15, п’ятниця — з 8.00 до 16.00.

Нагадаємо, що розмір цієї допомоги становить 50 тисяч гривень. Рішення про виплату такої допомоги ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на одній з сесій у липні.

Додамо, у Кременчуцькій громаді сім’ям зниклих безвісти військовослужбовців планують виплачувати одноразову фінансову допомогу. Її розмір складатиме 10 тисяч гривень.