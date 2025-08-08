Олена Шуляк
Кременчук, Інформцентр для учасників АТО, Соціальний захист

У лікарні «Кременчуцька» працюватиме фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 185

 

В області відібрали ще трьох кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів

На Полтавщині відбулися чергові засідання комісій з відбору кандидатів на посади фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у Миргородській та Кременчуцькій районних державних адміністраціях. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА

На комісіях розглянули документи семи претендентів, провели індивідуальні співбесіди з метою визначення рівня професійної підготовки, мотивації та особистісної відповідності кандидатів до виконання функцій супроводу ветеранів.

За результатами засідань трьох кандидатів зарахували до кадрового резерву, одному відмовили, а трьох рекомендували до працевлаштування у комунальні лікарні в Кременчуці та Гадячі, а також у комунальну установу Комишнянської селищної ради.

Тож невдовзі у комунальному некомерційному медичному підприємстві «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» буде працювати фахівець із супроводу ветеранів.

 

Нагадаємо, у квітні ми повідомляли, що у Кременчуці з’явилися три фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які готові допомагати ветеранам. Вони працюють у новому »Сервісному офісі у справах ветеранів» комунальної установи «Турбота», який відкрили у приміщенні колишньої жіночої консультації на вулиці Івана Мазепи, 17.

 

У лютому «Кременчуцький Телеграф» писав, що роботу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб профінансували з державного бюджету. Міський бюджет отримав 1,2 млн грн державної субвенції на виплату зарплат помічникам ветерана.

24 січня Кабмін ухвалив постанову № 67, якою затвердив розподіл обсягу субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Зокрема Полтавській області було виділено 16,6 млн грн.

У грудні ми писали, що загалом на Полтавщині вже працюють вже 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. З них шість фахівців працюють у Кременчуцькому районі, а один — у Кременчуцькій громаді.

»Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Мінветеранів відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Автор: Віктор Крук
Теги: лікарня Кременчуцька помічник ветерана ветерани війни
