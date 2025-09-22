ГО "Захист держави"
Голос громадян — сила держави
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 311 Коментарів: 1

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, 23 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • квт. 274, 1-9

  • пр. Петрівський, 3

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський, 2Б, 2В, 9

  • просп. Свободи, 93-164

  • вул. Олексія Древаля, 2, 4/2, 7.

З 8.00 до 17.00:

  • пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А

  • пр-д 2-й Ягідний, 2

  • пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. Великокахнівський, 1-61

  • пр. Сонячний, 3-45

  • пров. 2-й Індустріальний, 3-12

  • пров. 3-й Індустріальний, 11, 12

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • пров. 5-й Індустріальний, 5-12

  • пров. 6-й Індустріальний, 4А-10

  • пров. Господарський, 3-10А

  • пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30

  • пров. Кагамлицький, 2-18

  • пров. Кохнівський, 3, 3А

  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

  • пров. Льва Толстого, 32А

  • пров. Леся Курбаса, 2-20

  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51

  • пров. Межовий, 1-30

  • пров. Міклухо-Маклая, 1-22

  • пров. Прибережний, 3-10А

  • пров. Рівненський, 1-44

  • пров. Уласа Самчука, 18-32

  • пров. Чорнобаївський, 1-58

  • пров. Щемилівський, 3-28

  • пров. Ювілейний, 3-23

  • пров. Ягідний, 2-39

  • туп. Кременецький, 3-26

  • туп. Сонячний, 38/12

  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28

  • вул. Ананія Размислова, 3-34А

  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65

  • вул. Вадима Бойка, 3-23А

  • вул. Вадима Пугачова, 14, 14В, 14З, 16

  • вул. Великокохнівська, 2/2-57А

  • вул. Вільної України, 17/2-40

  • вул. Віри Холодної, 1-41А

  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А

  • вул. Господарська, 1-38

  • вул. Дружинницька, 1-33

  • вул. Експресівська, 1-27А

  • вул. Євгена Коновальця, 2/33

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Івана Багряного, 3-21

  • вул. Іллі Ткаченка, 6-59

  • вул. Індустріальна, 2-145А

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

  • вул. Карпенка-Карого, 22-60

  • вул. Кохнівська, 44-62

  • вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23

  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92

  • вул. Махоркова, 4-20

  • вул. Марка Вовчка, 2-28

  • вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11

  • вул. Миколи Татарулі, 3Б-204

  • вул. Нижня, 1-28

  • вул. Небесної Сотні, 66/1-98

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новоселівська, 1/25-10

  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18

  • вул. Олексія Древаля, 85-223

  • вул. Перемоги, 6-20

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22

  • вул. Ромоданівська, 10

  • вул. Салганна, 4-65

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-139

  • вул. Сумська, 38/25, 40А

  • вул. Тараса Шевченка, 76-105/14

  • вул. Чернігівська, 1-23

  • вул. Щаслива, 33

  • просп. Полтавський, 87-157

  • просп. Полтавський, 221-241

  • просп. Свободи, 57-65.

З 8.00 до 18.00:

  • пр. 1-й Індустріальний, 2-4

  • пр. 2-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 3-й Індустріальний, 3, 4

  • пр. 4-й Індустріальний, 3, 4

  • пров. 4-й Індустріальний, 6, 8

  • пров. Будівельний, 10

  • пров. Василя Барки, 2-22

  • пров. Індустріальний, 29/5, 31/6, 33/5

  • пров. Індустріальний, 82-99

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22

  • пров. Медовий, 2-27/16

  • пров. Північний, 4

  • пров. Сивашський, 4-21

  • вул. Академіка Маслова, 1А-12

  • вул. Академіка Маслова, 24

  • вул. Алітуська, 1А

  • вул. Алітуська, 1А (повтор із іншого джерела)

  • вул. Валентини Федько, 1/8-17/19

  • вул. Вільної України, 3-14

  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Індустріальна, 49-91

  • вул. Індустріальна, 100-145А

  • вул. Івана Мазепи, 8Б, 15

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22

  • вул. Козацька, 15/22, 17/9

  • вул. Олексія Древаля, 30

  • вул. Олексія Древаля, 128/1-130А

  • вул. Олексія Древаля, 170, 172Б, 213А

  • вул. Перемоги, 4-20

  • вул. Плеханова, 4, 14/2

  • вул. Соні Делоне, 11-21/1

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • вул. Університетська, 16Б-21

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • просп. Полтавський, 32А-48

  • просп. Полтавський, 176-243.

З 8.00 до 19.00:

  • пров. Веселий, 10

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29, 33

  • вул. Перекопська, 40.

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Потоки

  • с. Соснівка

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Академіка Герасимовича, 171.

0
Автор: Руслана Горгола
Коментарі: 1

1 673
Andron777:
Сьогодні, 21:43

І знову просп. Лесі Українки і більше нічого. Просп. Лесі Українки великий від кінця Молодіжного і аж до пивзаводу. Де конкретно буде відключення, чого людям чекати?smirk


0 0

