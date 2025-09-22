Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 23 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
квт. 274, 1-9
пр. Петрівський, 3
просп. Лесі Українки
просп. Полтавський, 2Б, 2В, 9
просп. Свободи, 93-164
вул. Олексія Древаля, 2, 4/2, 7.
пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А
пр-д 2-й Ягідний, 2
пр. 1-й Індустріальний, 2, 3, 4
пр. 2-й Індустріальний, 3, 4
пр. 3-й Індустріальний, 3, 4
пр. 4-й Індустріальний, 3, 4
пр. Великокахнівський, 1-61
пр. Сонячний, 3-45
пров. 2-й Індустріальний, 3-12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. 5-й Індустріальний, 5-12
пров. 6-й Індустріальний, 4А-10
пров. Господарський, 3-10А
пров. Іллі Ткаченка, 3-81/30
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
пров. Льва Толстого, 32А
пров. Леся Курбаса, 2-20
пров. Марії Заньковецької, 1А-51
пров. Межовий, 1-30
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
пров. Прибережний, 3-10А
пров. Рівненський, 1-44
пров. Уласа Самчука, 18-32
пров. Чорнобаївський, 1-58
пров. Щемилівський, 3-28
пров. Ювілейний, 3-23
пров. Ягідний, 2-39
туп. Кременецький, 3-26
туп. Сонячний, 38/12
вул. Адмірала Остроградського, 1-28
вул. Ананія Размислова, 3-34А
вул. Бориса Чичибабіна, 1-65
вул. Вадима Бойка, 3-23А
вул. Вадима Пугачова, 14, 14В, 14З, 16
вул. Великокохнівська, 2/2-57А
вул. Вільної України, 17/2-40
вул. Віри Холодної, 1-41А
вул. Володимира Винниченка, 3-20А
вул. Господарська, 1-38
вул. Дружинницька, 1-33
вул. Експресівська, 1-27А
вул. Євгена Коновальця, 2/33
вул. Євгена Патона, 25
вул. Івана Багряного, 3-21
вул. Іллі Ткаченка, 6-59
вул. Індустріальна, 2-145А
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
вул. Карпенка-Карого, 22-60
вул. Кохнівська, 44-62
вул. Левка Лук’яненка, 20/1-23
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
вул. Максима Кривоноса, 41/2-92
вул. Махоркова, 4-20
вул. Марка Вовчка, 2-28
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б-204
вул. Нижня, 1-28
вул. Небесної Сотні, 66/1-98
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новоселівська, 1/25-10
вул. Олени Пчілки, 11/39-18
вул. Олексія Древаля, 85-223
вул. Перемоги, 6-20
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
вул. Ромоданівська, 10
вул. Салганна, 4-65
вул. Сержанта Мельничука, 78-139
вул. Сумська, 38/25, 40А
вул. Тараса Шевченка, 76-105/14
вул. Чернігівська, 1-23
вул. Щаслива, 33
просп. Полтавський, 87-157
просп. Полтавський, 221-241
просп. Свободи, 57-65.
пров. 4-й Індустріальний, 6, 8
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Барки, 2-22
пров. Індустріальний, 29/5, 31/6, 33/5
пров. Індустріальний, 82-99
пров. Кузьми Дерев’янка, 17, 22
пров. Медовий, 2-27/16
пров. Північний, 4
пров. Сивашський, 4-21
вул. Академіка Маслова, 1А-12
вул. Академіка Маслова, 24
вул. Алітуська, 1А
вул. Валентини Федько, 1/8-17/19
вул. Вільної України, 3-14
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Індустріальна, 49-91
вул. Індустріальна, 100-145А
вул. Івана Мазепи, 8Б, 15
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22
вул. Козацька, 15/22, 17/9
вул. Олексія Древаля, 30
вул. Олексія Древаля, 128/1-130А
вул. Олексія Древаля, 170, 172Б, 213А
вул. Перемоги, 4-20
вул. Плеханова, 4, 14/2
вул. Соні Делоне, 11-21/1
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
вул. Університетська, 16Б-21
вул. Юрія Руфа, 169
просп. Полтавський, 5-44/2
просп. Полтавський, 32А-48
просп. Полтавський, 176-243.
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Перекопська, 40.
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Потоки
с. Соснівка
туп. Урожайний, 2
вул. Академіка Герасимовича, 171.
