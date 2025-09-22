ГО "Захист держави"
Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують на літературно-мистецький фестиваль (афіша)

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 119

Вхід вільний

Наступнгих вихідних, 27 та 28 вересня у Кременчуці пройде літературно-мистецький фестиваль «Майстри слова та хендмей».

Захід відбудеться в актовій залі Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вул. Європейська, 66/13.

В програмі фестивалю: зустрічі письменників із читачами, презентації книг, виставка-ярмарок.

Відвідувачі зможуть поспілкуватися з письменниками, придбати книги з автографом, познайомитися з хендмейд творчістю членів СЛ «Славутич» та придбати у майстрів вироби ручної роботи.

Склад учасників: Юлія Манойленко (спеціальний гість), Таїсія Цибульська, Ірина Залюбовська, Вікторія Бахарєва, Валентина Коміна, Наталія Лікаренко, Ольга Кобильська, Ніна Данько, Людмила Загорулько, Лариса Гошкодеря. Модератори: Тетяна Майдак, Вікторія Сопільняк.

Урочисте відкриття: 27.09.2025 об 11.00

Подія проходитиме у суботу та неділю з 11.00 до 15.00.

Графік подій:

  • 27.09 (субота) 11.00-11.20 — урочисте відкриття в актовій залі (модератор: Майдак Т.О.)
  • 11.30-12.00 Зустріч з письменницею: Вікторія Бахарєва (модератор: Майдак Т.О.)
    Спеціальний гість: 12.00-13.00 Зустріч з письменницею: Юлія Манойленко (м.Полтава) (модератор: Майдак Т.О.)
  • 13.30-14.00 — Зустріч з письменницею: Валентина Коміна (модератор: Майдак Т.О)
Автор: Мирослава Українська
Теги: Славутич фестиваль бібліотека на Європейській
