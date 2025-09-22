Наступнгих вихідних, 27 та 28 вересня у Кременчуці пройде літературно-мистецький фестиваль «Майстри слова та хендмей».
Захід відбудеться в актовій залі Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вул. Європейська, 66/13.
В програмі фестивалю: зустрічі письменників із читачами, презентації книг, виставка-ярмарок.
Відвідувачі зможуть поспілкуватися з письменниками, придбати книги з автографом, познайомитися з хендмейд творчістю членів СЛ «Славутич» та придбати у майстрів вироби ручної роботи.
Склад учасників: Юлія Манойленко (спеціальний гість), Таїсія Цибульська, Ірина Залюбовська, Вікторія Бахарєва, Валентина Коміна, Наталія Лікаренко, Ольга Кобильська, Ніна Данько, Людмила Загорулько, Лариса Гошкодеря. Модератори: Тетяна Майдак, Вікторія Сопільняк.
Урочисте відкриття: 27.09.2025 об 11.00
Подія проходитиме у суботу та неділю з 11.00 до 15.00.
Графік подій:
