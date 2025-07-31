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Кременчук, Гроші, Освіта

З міського бюджету Кременчука перерахують Бучі 14 тис. грн за навчання дітей, а розраховують на 45 млн грн від інших громад

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 151 Коментарів: 1

 

Такі гроші можуть надійти до бюджету Кременчука в якості компенсації за навчання дітей інших громад в освітніх закладах міста

На засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів, яке відбулося 30 липня, розглянули проєкт рішення міської ради щодо міжбюджетних трансферів, що стосуються надання освітніх послуг.

Як повідомила заступниця міського голови — директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко, міський голова Бучі звернувся з проханням компенсувати вартість навчання двох учнів-кременчужан, які тимчасово проживають та навчаються у закладах освіти Бучанської громади. За наданими розрахунками, сума компенсації становить 14 267 грн. Відповідний проєкт рішення про виділення коштів на цю компенсацію підготували для розгляду на сесії міської ради, яка відбудеться 1 серпня.

— Ми розглядаємо це рішення, як приклад для нашого департаменту освіти. Адже в закладах Кременчука наразі навчаються сотні дітей з інших громад. І ми теж можемо просити компенсацію за надання освітніх послуг, — зазначила Тетяна Неіленко.

За попередніми підрахунками департаменту освіти, у дошкільних закладах міста наразі перебуває 334 дитини з інших територіальних громад і витрати на їх дошкільну освіту становлять понад 23 млн грн. У закладах середньої освіти Кременчука навчається близько 3200-3300 учнів з інших територіальних громад. На це з міського бюджету витрачається близько 22 млн грн з урахуванням освітньої субвенції з держбюджету.

На комісії зазначили, що утримання одного школяра в Кременчуці обходиться міському бюджету приблизно у 24 тис. грн на рік, а утримання одного дошкільника у дитсадку — приблизно у 68 тис. грн. Дорожче тому, що воно повністю фінансується з місцевого бюджету, а шкільна освіта частково покривається субвенцією з державного бюджету.

Том, разом ці витрати, на компенсацію яких розраховує міська влада, становить близько 45 млн грн.

— Буде типовий договір. Ми підготуємо відповідну програму й листи до інших громад, аби вони передбачили у своїх бюджетах кошти на компенсацію або відшкодування надання освітніх послуг дітям з цих громад. Щоб ці кошти повернулись у бюджет Кременчука, — пояснила Тетяна Неіленко.

Як зазначив представник департаменту освіти, зараз триває аналіз витрат по кожному навчальному закладу і згодом буде сформована повна сума компенсацій, які запропонують відшкодувати з бюджетів інших територіальних громад.

— У нас є позитивна практика від держави. За підсумками року ми отримуємо субвенцію на дітей-переселенців. Тобто, це питання не стосується ВПО. Сподіваємось, аналогічний підхід запрацює і з місцевими бюджетами інших громад, — підсумувала Тетяна Неіленко.

Нагадаємо, ми писали, що надходження до міського бюджету Кременчука зросли по трьох основних податках і що у Кременчуці хочуть зекономлять на обслуговуванні кредитів КТУ шляхом перекредитування.

Ми також повідомляли, що усі школи Кременчука отримають з міського бюджету по 100 тисяч гривень на підготовку до нового навчального року.

Учора ми повідомляли, що через неповні розрахунки за опалення навчальні заклади Кременчука вже сплатили понад 11 млн грн штрафів, а сплатять ще 3,2 млн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада бюджет Кременчука компенсація освіта
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Коментарі: 1

1 615
Andron777:
Сьогодні, 11:47

Надіюсь ці ааааж 300 баксів (14000) не позначаться на зарплаті фіолетової шобли? smirk  


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