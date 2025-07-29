У Кременчуці суд арештував машину після аварії із шістьма травмованими

У Кременчуці суд наклав арешт на автомобіль Subaru Outback, який потрапив у аварію із 6 травмованими. Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду від 25 липня.
Аварія сталася пізно ввечері 22 липня на трасі Полтава — Олександрія, неподалік Козельщини. Водій Subaru виїхав з проїжджої частини в кювет, де машина перекинулася. Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та п’ятеро пасажирів, зокрема 10-річна дитина.
Наступного дня поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху). Автомобіль вилучили і доставили на територію відділення поліції № 2 в Горішніх Плавнях. Його визнали речовим доказом у справі.
Слідчий просив суд накласти арешт на транспортний засіб, щоб запобігти його пошкодженню чи відчуженню. Суд задовольнив це клопотання.
Нагадаємо, на Полтавщині нетверезий водій після ДТП намагався відкупитися від поліції.
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