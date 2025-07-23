У Кременчуцькому районі перекинувся Subaru: шестеро травмованих, серед них — двоє дітей

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22 липня близько 23.20 на трасі М-22 «Полтава – Олександрія» поблизу села Чорноглазівка Кременчуцького району перекинувся автомобіль Subaru Outback. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За даними слідчих, водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і машина перекинулась. У результаті ДТП постраждали водій та п’ятеро пасажирів: хлопчик 3 років, дівчинка 10 років, 38-річний чоловік, 39-річна та 34-річна жінки. Усі вони госпіталізовані. Ще один пасажир — хлопчик 4 років — не постраждав.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Обставини аварії з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, у Полтаві електровелосипед зіткнувся з автівкою: постраждав 12-річний хлопчик.