Аудитори перевіряють фінансову діяльність Кременчуцької райради

21 липня Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області розпочало ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Кременчуцької районної ради. Про це повідомили у Держаудитслужбі.
Аудит охоплює період із 1 січня 2021 року по 30 червня 2025 року. Завершити перевірку планують у липні.
Нагадаємо, із 20 лютого 2025-го Кременчуцьку районну раду очолила Марія Іванченко, яка до цього очолювала адміністративно-господарський відділ у Кременчуцькій міськраді. До цього раду очолював Дмитро Колотієвський.
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