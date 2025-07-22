Аудитори перевіряють фінансову діяльність Кременчуцької райради

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Аудит охоплює період із 1 січня 2021 року по 30 червня 2025 року

Автор: Телеграф

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