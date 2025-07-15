Ще одна жителька Кременчука може отримати звання «Мати-героїня»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 127

У Кременчуці на звання «Мати-героїня» номінують 37-річну Любов Волошину. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради, винесеного на розгляд найближчої сесії.

У документі зазначено, що у шлюбі із чоловіком вона виховує п’ятьох дітей — двох неповнолітніх та трьох малолітніх. На початку липня комісія при виконавчому комітеті міськради одноголосно погодила кандидатуру жінки на присвоєння цього звання.

Тепер рішення мають ухвалити депутати міської ради на найближчому засіданні сесії. Після цього клопотання від Кременчуцької міськради щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» багатодітній матері Любові Волошиній направлять до Полтавської облвійськадміністрації.

Нагаадаємо, у червні 28 жінок з Полтавщини отримали почесне звання «Мати-героїня». З них 6 — із Кременчуцького району.