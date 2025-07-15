Начальника управління поліції охорони Кременчука Владислава Аранчія перевели на службу у Закарпатську область

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 204

Нині майор Аранчій тимчасово виконує обов'язки на Закарпатті, після цього має бути призначення на посаду

Начальника Управління поліції охорони Кременчука майора Владислава Аранчія перевели служити у Закарпатську область. Про це поліціянт розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа».

— Із 12 липня відповідно до наказу Голови Національної поліції України приступив до виконання обов’язків на Закарпатті, — говорить правоохоронець.

За словами майора Аранчія, нині його призначили тимчасово виконувати обов’язки. Проте після цього має бути і призначення на посаду.

У Кременчуці поки що виконує обов’язки начальника поліції охорони заступник Аранчія Білінчук.

Нагадаємо, торік у вересні Владислав Аранчій отримав нагороду від міського голови Віталія Малецького за високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов’язків.

Також кілька років тому у «Кременчуцького Телеграфа» вийшло інтерв’ю із Владиславом Аранчієм, де поліціянт розповів про особливості роботи у поліції охорони.