Начальника управління поліції охорони Кременчука Владислава Аранчія перевели на службу у Закарпатську область

Нині майор Аранчій тимчасово виконує обов'язки на Закарпатті, після цього має бути призначення на посаду
Начальника Управління поліції охорони Кременчука майора Владислава Аранчія перевели служити у Закарпатську область. Про це поліціянт розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа».
За словами майора Аранчія, нині його призначили тимчасово виконувати обов’язки. Проте після цього має бути і призначення на посаду.
У Кременчуці поки що виконує обов’язки начальника поліції охорони заступник Аранчія Білінчук.
Нагадаємо, торік у вересні Владислав Аранчій отримав нагороду від міського голови Віталія Малецького за високий професіоналізм та сумлінне виконання посадових обов’язків.
Також кілька років тому у «Кременчуцького Телеграфа» вийшло інтерв’ю із Владиславом Аранчієм, де поліціянт розповів про особливості роботи у поліції охорони.
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