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У середині липня вода на пляжах Кременчука відповідає санітарним нормам — купатися можна

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 145

 

Купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня

На офіційних пляжах Кременчука купатися можна — вода відповідає санітарним нормам. За інформацією Центру громадського здоров’я України, станом на 11 липня вода відповідає нормам на пляжах міста Кременчука на річках Дніпро та Сухий Кагамлик.

Про це свідчать моніторинги якості води з рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання, що регулярно проводять лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб.

— Полтавська область — у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі; у місті Гадяч на р. Псел та у місті Миргород на р. Хорол; пляжах міста Кременчук на р. Дніпро та р. Сухий Кагамлик, — такі пляжі на Полтавщині, де можна купатися, названі в інформації Центру громадського здоров’я України.

Фотофакт: у Кременчуці починає «цвісти» вода у Дніпрі 

Нагадаємо, купальний сезон у Кременчуці стартував 1 червня — працюють 10 рятувальних постів на місцевих пляжах.

На початку червня ми писали, на яких пляжах Полтавщини вода придатна для купання та надали перелік від Центру громадського здоровʼя.

30 червня журналісти «Кременчуцького Телеграфа» помітили, що вода у Дніпрі починає «цвісти» в межах центральної набережної. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук пляжі вода санітарні норми
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