«Як тільки кошти надійдуть на рахунок підприємства»: у міськраді повідомили, коли у Кременчук приїдуть нові тролейбуси

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 90

Під час засідання виконкому 10 липня знову говорили про нові тролейбуси. За словами начальника управління транспорту Руслану Івашини, триває процедура оформлення документів у межах програми Єврокомісії. Як тільки кошти надійдуть на рахунок підприємства, перший тролейбус привезуть у найкоротший термін.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кременчуцьке тролейбусне управління уклало договір з ТОВ «Політехносервіс» на постачання нових 12-метрових тролейбусів. Ціна договору складає майже 7,5 млн євро. Спочатку місто планувало закупити 20 тролейбусів, але на сьогодні відомо, що громада отримає 18.

Додамо, що на гроші на придбання тролейбусів для Кременчука виділив Європейський інвестиційний банк. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення.