У Кременчуці муніципальну надбавку отримуватимуть працівники виконавчих органів: кому саме доплачуватимуть

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 305

До вересня праціникам доплачуватимуть по 1000 гривень, а з вересня — по 2000

У Кременчуці працівникам виконавчих органів виплачуватимуть муніципальну надбавку. Відповідне рішення ухвалили депутати Кременчуцької міськади на засіданні сесії учора, 13 червня.

На засіданні виконавчого комітету, яке відбулося напередодні, 12 червня, міський голова Віталій Малецький пояснив, хто ці надбавки отримуватиме.

— Є служба в органах місцевого самоврядування, а є люди, які просто працюють в наших деяких установах. І якщо прибиральниця у виконкомі отримує 6 700, то ми їй встановили муніципальну надбавку, — повідомив мер.

У пояснювальній записці до проєкту рішення міськради зазначено, що надбавку отримуватимуть ті працівники, чия заробітна плата щомісяця становить менше 10 тисяч гривень. Як і працівникам інших галузей, виплачуватимуть муніципальну доплату до вересня у розмірі 1 тисячі гривень, а із вересня — у розмірі 2 тисяч гривень.

Нагадаємо, доплати за особливі умови роботи працівникам різних бюджетних установ почали вводити з 2025 року. Першими (з січня) їх почали отримувати вчителі. Поступово муніципальні доплати стали поширювати на працівників інших бюджетних закладів та установ.