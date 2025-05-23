Літнім таборам у Кременчуці бути? У місті хочуть відкрити табір «PRОбезпеку Camp»

Попередньо міський голова заявляв, що цьогоріч у Кременчуці літнього оздоровлення не буде через безпекову ситуацію
Минулої п’ятниці, під час засідання сесії Кременчуцької міськради депутатка Лариса Гориславець вкотре підняла питання літнього оздоровлення дітей. Адже, за її словами, повноцінне оздоровлення у дітей було ще у доковідні часи.
На це міський голова Віталій Малецький відповів, що «оздоровлення дітей на асфальті — це не оздоровлення», а організувати повноцінний і безпечний відпочинок для дітей в умовах війни наразі немає можливості.
Проте днями на сайті Кременчуцької міськради з’явилася інформація про запровадження нової міської цільової Програми з громадської безпеки та відновлення на 2025-2027 роки «Безпечний Кременчук».
Зокрема, у рамках цієї програми планується організація та проведення велошколи, таборів підтримки та відновлення для дітей та підлітків, розробка та друк інтерактивної гри «Безпечний Кременчук», літній табір «PRОбезпеку Camp», підвищення рівня популяризація здорового способу життя тощо.
Ця новина здивувала депутатку Гориславець, яка входить до складу депутатської комісії з освітніх питань.
У відкритій частині проєктів рішень Кременчуцької міської ради такого проєкту немає - вочевидь, розглянути його планують у закритій частині, що стосується безпекового та оборонного характеру.
Лишається лише сподіватись, що міський голова прокоментує це рішення назагал.
Нагадаємо, раніше депутати обговорили літнє оздоровлення у дитсадках: діти можуть продовжувати відвідувати садочки влітку. Так само й батьки можуть їх забирати на літо на оздоровлення.
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