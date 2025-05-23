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Літнім таборам у Кременчуці бути? У місті хочуть відкрити табір «PRОбезпеку Camp»

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 160

 

Попередньо міський голова заявляв, що цьогоріч у Кременчуці літнього оздоровлення не буде через безпекову ситуацію

Минулої п’ятниці, під час засідання сесії Кременчуцької міськради депутатка Лариса Гориславець вкотре підняла питання літнього оздоровлення дітей. Адже, за її словами, повноцінне оздоровлення у дітей було ще у доковідні часи. 

На це міський голова Віталій Малецький відповів, що «оздоровлення дітей на асфальті — це не оздоровлення», а організувати повноцінний і безпечний відпочинок для дітей в умовах війни наразі немає можливості.

Проте днями на сайті Кременчуцької міськради з’явилася інформація про запровадження нової міської цільової Програми з громадської безпеки та відновлення на 2025-2027 роки «Безпечний Кременчук».

Зокрема, у рамках цієї програми планується організація та проведення велошколи, таборів підтримки та відновлення для дітей та підлітків, розробка та друк інтерактивної гри «Безпечний Кременчук», літній табір «PRОбезпеку Camp», підвищення рівня популяризація здорового способу життя тощо.

Ця новина здивувала депутатку Гориславець, яка входить до складу депутатської комісії з освітніх питань.

Більше місяця наша депутатська комісія з освіти просила і переконувала виконком, що місту потрібні пришкільні табори, що це соціальна відповідальність влади і турбота про дітей. У відповідь мер відчитав мене на сесії, звинуватив у безвідповідальності і сказав, що таборів не буде через безпекові проблеми. У той же час заступниця мера Ольга Усанова очолює розробку програми, де передбачено організацію дитячих таборів… Питання було винесено на сесію, у мера не виникло жодних безпекових застережень, — пише депутатка у соцмережах.

У відкритій частині проєктів рішень Кременчуцької міської ради такого проєкту немає - вочевидь, розглянути його планують у закритій частині, що стосується безпекового та оборонного характеру.

Лишається лише сподіватись, що міський голова прокоментує це рішення назагал. 

Нагадаємо, раніше депутати обговорили літнє оздоровлення у дитсадках: діти можуть продовжувати відвідувати садочки влітку. Так само й батьки можуть їх забирати на літо на оздоровлення.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: літнє оздоровлення табір
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