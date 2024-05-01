Після війни українці не зможуть виходити на пенсію в 60 років — міністерка соцполітики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 960 Коментарів: 2

В Україні пенсійний вік настає в 60 років. Але після війни пенсія в 60 років може стати недоступною для більшості українців. І справа не лише у страховому стажі, якого багатьом може забракнути для виходу на пенсію, але й у тому, що забезпечувати виплату пенсій буде нікому. Україна стрімко втрачає працездатне населення.

Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович на форумі «Демографічне майбутнє України: стратегія стійкості та відновлення». За її словами, вже сьогодні ситуація з виплатами пенсій в Україні виглядає більш ніж проблемною. Відповідно до статистики, на одного працюючого українця вже припадає один пенсіонер. Нині коефіцієнт заміщення зарплати пенсією становить в Україні близько 0,3, тобто середній пенсіонер отримує приблизно 30% від своєї колишньої зарплати. При цьому державі доводиться дотувати пенсії із держбюджету, бо надходжень від ЄСВ не вистачає на виплату пенсій.

Після війни проблема з пенсіями загостриться ще більше

Після війни ситуація може лише погіршитися, через зменшення надходжень до Пенсійного фонду Адже демобілізують багато військовослужбовців, які зараз отримують високу зарплату і, відповідно від цієї зарплати, йдуть великі відрахування до Пенсійного фонду. Після війни цих надходжень не буде.

Отже, коефіцієнт заміщення може ще більше знизитись — пенсіонери отримуватимуть вже менше ніж 0,3 від своєї зарплати. Вижити на таку пенсію буде складно.

Щоб зберегти пенсійні виплати хоча б на теперішньому рівні відповідно до розрахунків Україні потрібно ще близько 6 мільйонів працездатного населення, яке платитиме ЄСВ.

Де взяти «додаткових» людей

Навіть якби зараз в Україні різко зросла народжуваність, то додаткова робоча сила з’явилась би на ринку праці не раніше ніж через 20 років. А виживати країні та її пенсіонерам потрібно буде вже зараз. А тому збільшення народжуваності — перспективний шлях, але він не розв'язує проблему у короткостроковій перспективі через те, що потребує багато часу.

Є два шляхи збільшення кількості працездатного населення вже зараз, каже Оксана Жолнович. Один з них — це повернення українців з-за кордону. І не лише тих, хто виїхав туди як біженець з початком повномасштабної війни, але заробітчан, які ще до війни працювали в Європі. Другий шлях — залучення іноземних мігрантів, які захочуть тут працювати, а можливо і зв’язати свою подальшу долю з Україною.

Однак обидві ці ідеї також не виглядають бездоганними. Українські трудові мігранти навряд чи захочуть покидати «насиджені» місця в ЄС, а іноземці прагнутимуть до ЄС, де вищі зарплати та більше прав.

Через це залишається єдиний шлях — продовження трудового життя на пенсії. А отже, країна має створювати прийнятні умови для залучення до роботи людей похилого віку. А крім того, після війни в країні буде ще й чимало молодих інвалідів, які також потребуватимуть соціальної адаптації та інклюзії у трудовий ринок.

— Тому нам необхідно вже сьогодні думати про те, що таке громадське здоров’я, потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей протягом життя. Тобто над культурою сталого розвитку, — наголосила Оксана Жолнович.

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