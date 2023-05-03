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Кременчуцькі ЗМІ попросили міського голову Малецького стати відкритішим 

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 223 Коментарів: 1

 Журналісти направили звернення з вимогою відновити доступ журналістів до засідань міської ради, відновити оприлюднення проєктів рішень та своєчасно надавати коментарі

Журналісти Кременчука звернулися до міського голови Віталія Малецького з вимогою відновити доступ журналістів та громади міста до публічної інформації. Зокрема, редактори місцевих видань просять відновити як мінімум трансляції сесій міської ради, оприлюднення проєктів рішень міськради, а також своєчасне надання коментарів.

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За приклад ми навели роботу інших міст України, які, попри воєнний стан, пускають журналістів на засідання сесій та комісій, а також у повному доступі надають документи міської ради та виконавчого комітету.

«Журналістська спільнота Кременчука вважає, що тим самим порушується дія Закону України “Про інформацію”, який гарантує журналістам право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні терміни їх посадовими й службовими особами, крім випадків, визначених законодавством», - йдеться в тексті звернення.

Повний текст:

Міському голові Кременчука

Віталію Малецькому 



Війна та запровадження воєнного стану в Україні вплинули на роботу журналістів й у тилових регіонах. Одним з проявів цього впливу стало обмеження доступу медійників до засідань колегіальних органів місцевої влади. 

На початку повномасштабного вторгнення відповідні рішення посадовців про обмеження допуску журналістів до адмінбудівель органів влади обґрунтовувалися необхідністю дотримання безпекових заходів, але більше ніж через рік ситуація суттєво змінилася в більшості регіонах.

Так,  на сьогодні більшість органів місцевого самоврядування в Україні вже не обмежують доступ до інформації та допуск журналістів до засідань своїх колегіальних органів. До прикладу, в Миколаєві від початку 2023 року журналісти активно комунікують з пресслужбами мерії та міських комунальних підприємств. В Миколаєві з початку повномасштабного вторгнення в онлайн-режимі проводяться сесії міської та обласної рад, а також засідання комісій міської ради. Засідання комісій та сесій міської ради анонсуються та транслюються у YouTube. 

Полтавська ОВА та обласна рада під час воєнного стану регулярно проводять зустрічі з усіма журналістами, щоб ті могли поставити будь-які свої запитання. Журналістам надають посилання на YouTube аби дивитися прямий ефір з сесії Полтавської облради. Аналогічно транслюються і сесії Полтавської міської ради. 

У вільному доступі - трансляції сесій Київської міської ради, Криворізької, Запорізької та інших місцевих рад, також транслюються засідання депутатських комісій. Більше того - оприлюднюються проєкти рішень міських рад, виконавчих комітетів перед засіданням міської ради.

На жаль Кременчуцька міська рада залишається повністю закритою до журналістів: матеріали засідання депкомісій та проекти рішення сесій, виконкому – не оприлюднюються, трансляція засідань комісій та сесій Кременчуцької міської ради не ведуться. Також на сайті міської ради практично не оприлюднюються і розпорядження міського голови Віталія Малецького. 

Журналістська спільнота Кременчука вважає, що тим самим порушується дія Закону України “Про інформацію”, який гарантує журналістам право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні терміни їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством. 

Поряд із тим Закон України “Про доступ до публічної інформації” гарантує право на доступ до публічної інформації шляхом доступу до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством. Це ж все підкріплює профільний Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який передбачає, що сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Цей закон також передбачає, що протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

Тобто,  попри запровадження в України воєнного стану всі норми чинного законодавства щодо доступу медійників до інформації наразі діють, і жодним чином не були обмеженими. Обмеження торкнулись лише висвітлення проєктів рішень в частині їх завчасного оприлюднення перед розглядом. Однак і там наразі точиться дискусія, адже деякі експерти вважають, що ці зміни торкнулись лише кількості днів, за які проєкти рішень мають оприлюднюватись, однак вони все ж таки мають бути оприлюднені й сама місцева рада має визначитись із цим строком.

Журналістська спільнота Кременчука вважає, що міська влада Кременчука має припинити це ганебне явище – обмеження прав журналістів, і через них – громадян у доступі до інформації. Тому ми пропонуємо опрацювати викладене вище питання, інакше, у разі недопуску, будемо змушені звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення за ст. 171 Кримінального кодексу України.

Головний редактор «Кременчуцької газети»  Олег Булашев

Головна редакторка видання «Кременчуцький ТелеграфЪ» Ольга Мінчук

Від імені журналістів видання «Програма плюс» Артем Кузьменко

Від імені журналістів Центру журналістських розслідувань 

«Полтавщина. Медіа Доказ» Альона Маліченко 

Регіональний кореспондент «TV Еспресо» Ірина Скрипачова

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: доступ до публічної інформації Віталій Малецький журналісти звернення
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Коментарі: 1

1 016
evil:
Сьогодні, 11:18

Не мешайте Виталию Алексеевичу вместе с его гранатовой шоблой воровать и дерибанить.


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