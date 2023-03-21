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У Кременчуці обрали підрядника для облаштування укриття в гімназії №29

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 327

Роботи триватимуть до кінця 2023 року

17 березня Кременчуцька гімназія №23 заявила про намір укласти договір із ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд» на виконання робіт із капітального ремонту та облаштування найпростішого укриття у приміщення школи. Ціна договору склала 1,06 млн гривень. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. 

Договір та технічне завдання на роботи в системі традиційно не опублікували, тому обсяг робіт та кількість матеріалів, які планують витратити, — невідомий. Зазначено лише, що роботи повинні бути виконані до 31 грудня 2023 року. 

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Ремонтно-будівельна фірма «Креміньбуд» заснована 8 років тому у Кременчуці. Основний вид діяльності — будівництво. Статутний фонд — 20 тис. гривень. Засновник та директор ТОВ — Борис Погасій. За результатами участі у  публічних закупівлях фірма уклала договорів на 8,34 млн гривень. Підприємство активно співпрацює із кременчуцькими  установами та комунальними підприємствами — переважно на виконання поточних ремонтів у закладах освіти та медицини Кременчука. Цей договір із гімназією — найдорожчий серед інших укладених.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що 14 березня Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний» уклав  договір на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у приміщенні ліцею (ціна — 923,5 тис. гривень). Термін виконання робіт — також до 31 грудня.

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Кременчуцька гімназія 23 — одна з 15 шкіл у Кременчуці, де планують облаштувати найпростіше укриття, і відповідно, розпочати навчальний процес через рік після початку широкомасштабної війни. Згідно з актом обстеження 23-ї гімназії 22 вересня 2022 року площа підвалу складає 371 кв. метр, він розрахований на 250 людей. Обмежено працездатний, незадовільний санітарний стан, має 2 входи/виходи, не захаращені, системи вентиляції немає, санвузлів немає. 

Основні роботи, які треба виконати згідно з актом — усунути причини затоплення підвалу дощовою водою, ліквідувати грибок на стінах та стелі, влаштувати санвузли та вентиляцію.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Вікіпедія
Теги: гімназія № 23 укриття школи закупівлі
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