Кременчужани зі штовхання ядра зайняли весь п'єдестал на міжнародному турнірі в ОАЕ

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 234

Надзвичайно потужно виступає національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики на міжнародному кваліфікаційному турнірі з параатлетики, що вже другий день поспіль триває у Дубаї (ОАЕ). Одразу троє спортсменів з Кременчука піднялися на п'єдестал виборовши увесь комплект нагород зі штовхання ядра.

Золото завоював Максим Коваль (народився у Кременчуці), срібло у Романа Данилюка (родом з Кременчуччини), ці двоє спортсменів наразі представляють Черкащину. Ще один кременчужанин Олександр Яровий завоював бронзу. Олександр виступив в об`єднаному змагальному класі F-12-F-20 з результатом світового рівня - 16,69 м. Це був перший виступ Олександра після Паралімпіади в Токіо й виступ після травми.

Ще одна спортсменка з Кременчука, яка наразі представляє Дніпровщину, Наталія Кобзар завоювала бронзу з бігу на дистанції 200 м.