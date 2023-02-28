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Кременчужани зі штовхання ядра зайняли весь п'єдестал на міжнародному турнірі в ОАЕ 

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 234

 Українські параатлети продовжують перемагати на міжнародному турнірі

Надзвичайно потужно виступає національна паралімпійська збірна команда України з легкої атлетики на міжнародному кваліфікаційному турнірі з параатлетики, що вже другий день поспіль триває у Дубаї (ОАЕ). Одразу троє спортсменів з Кременчука піднялися на п'єдестал виборовши увесь комплект нагород зі штовхання ядра. 

Золото завоював Максим Коваль (народився у Кременчуці), срібло у Романа Данилюка (родом з Кременчуччини), ці двоє спортсменів наразі представляють Черкащину. Ще один кременчужанин Олександр Яровий завоював бронзу. Олександр виступив в об`єднаному змагальному класі F-12-F-20 з результатом світового рівня - 16,69 м. Це був перший виступ Олександра після Паралімпіади в Токіо й виступ після травми. 

Одразу двоє кременчужан встановили рекорди й завоювали нагороди на Паралімпіаді зі штовхання ядра
Ще одна спортсменка з Кременчука, яка наразі представляє Дніпровщину, Наталія Кобзар завоювала бронзу з бігу на дистанції 200 м. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада Максим Коваль Олександр Яровий
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