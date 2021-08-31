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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Одразу двоє кременчужан встановили рекорди й завоювали нагороди на Паралімпіаді зі штовхання ядра (доповнено)

Сьогодні, 14:42 Переглядів: 431

 

Хлопці розділили перше та друге місце 

Сьогодні, 31 серпня, двоє кременчужан встановили особисті рекорди й завоювали нагороди на Паралімпійських іграх зі штовхання ядра.

Кваліфікації у цих змаганнях не було - спортсмени стартували одразу з фіналу. У восьми учасників було шість спроб – до заліку йшла найкраща. 

Кременчужани зуміли встановити особисті рекорди. Максим Коваль, який зараз представляє Черкащину, штовхнув ядро на 17.34 метра з третьої спроби. Близький результат показав Олександр Яровий – 17.3 у другій. До речі, Олександр Яровий єдиний кременчужанин, який представляє Кременчук.

Вдруге поспіль паралімпійським чемпіоном у цій дисципліні став малазієць Мухаммад Зіяд Золкефлі. Крім того, переможець установив світовий рекорд – 17.94. Такий результат йому підкорився в третій спробі.

Доповнено

Не встигли спортсмени підійнятися на п'єдестал пошани, як результати змінили. Малазійський спортсмен отримав дискваліфікацію! Таким чином, Ковалю дісталося "золото", а "срібло" – Яровому.

Окрім того, результат Коваля 17.34 метра став новим світовим рекордом!
Бронзову нагороду отримав представник Греції Ефстратіос Ніколаідіс.

Результати штовхання ядра
1. Максим Коваль (Україна)
2. Олександр Яровий (Україна)
3. Ефстратіос Ніколаідіс (Греція)

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: паралімпіада легка атлетика штовхання ядра Олександр Яровий
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