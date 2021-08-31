Поліція розшукує зниклу 88-річну бабусю

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 254

Вона більше 10 днів тому пішла з дому

Поліція розшукує безвісно зниклу 88-річну мешканку Полтавського району Валентину Лисенко.

Як повідомили у пресслужбі поліції, жінка 20 серпня пішла з дому та до цього часу не повернулася. Місце перебування її невідоме. Останній раз пенсіонерку бачили 21-22 серпня в селі Петрівка Полтавського району.

На момент зникнення вона була одягнена у білу куртку з зеленими рукавами, білу хустку, темну спідницю та черевики.

Якщо вам відома інформація про місце перебування жінки - повідомте до поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.