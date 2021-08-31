Кременчужани показали свої таланти у вишивці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 519

Що з цього вийшло, можна побачити у Кременчуцькій художній галереї

Кременчужани демонстрували свої таланти у міському конкурсі «Вишиваний Кременчук» – і от тепер витвори переможців і учасників експонуються у художній галереї.

За словами директора департаменту у справах сімей та дітей Андрія Макарова, вже восьмий рік поспіль цей конкурс проводять у нашому місті, проте раніше роботи могли побачити тільки журі та безпосередньо самі учасники. Але три роки тому вирішили організовувати виставки вишиванок, аби всі мешканці Кременчука мали можливість порозглядати творчі напрацювання своїх сусідів.

Цьогоріч у змаганнях для любителів вишивати взяло участь 22 кременчужанина, які подали 34 роботи в різних категоріях – старовинна, дитяча, чоловіча та жіноча вишивки, «Сім'я в вишиванках», «Головні убори».

Також у галереї діє дві філателістичні екпозиції – одна теж присвячена вишиванці, інша – 30 річниці незалежності України.

Усі три виставки будуть представлені до уваги містян до 12 вересня.