У Кременчуці відбувся шаховий турнір пам'яті Ямпольського

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 369

У Кременчуці відбулася Відкрита першість з шахів Полтавської області. Цей турнір був присвячений пам'яті Юрія Ямпільського. У турнірі взяли участь 51 учасник, серед яких 4 майстри спорту і більше 10 кандидатів у майстри спорту з Полтавської, Київської та Кіровоградської областей, як зовсім юних, так і шахових ветеранів, які пам'ятають Юрія Ямпільського суперником за дошкою, або як суддю незліченних турнірів.

Змагання проходили за швейцарською системою, в якій на партію відводилося 5 хвилин при 3-х секундах на хід, тобто якщо хід робився за 3 секунди, то час в партії не зменшуються. Це наочно продемонстрували два лідери турніру - майстри спорту Сергій Белоха з Полтави і кременчуцький майстер Андрій Зазуляк, коли на партію у них залишалося менше 30 секунд з різницею лише в кілька секунд в практично рівній позиції.

- Шаховий час для яких майже на 4 хвилини завмер, поки їх фігури ганялися друг за другом по дошці з бажанням виграшу, а в підсумку нічию зафіксував вже суддя.

У передостанньому турі зійшлися у двобої визнаний кращим на турнірі серед юніорів Артем Титянюк - чемпіон 1 ліги серед чоловіків проти визнаного кращим серед шахових ветеранів турніру в категорії 60+ Олександра Кармазіна. Цього разу переміг досвід.

Серед юніорок кращою стала Тетяна Хоменко, а серед ветеранів-жінок Лілія Грищенко, з успіхом грала за команду Полтавської області в першості України. Бажання перемогти було у багатьох, а в підсумку переміг кременчуцький майстер Андрій Зазуляк, лише 3 партії з 11 звівши внічию і вигравши інші. Зробивши на одну нічию більше і розділивши з переможцем очки другим також став кременчужанин, кандидат в майстри спорту, багаторазовий чемпіон Кременчука Віктор Аміров. Ще більше на одну нічию і третє місце у Дмитра Ковтуна з Горішніх Плавнів. Наступний земляк, кандидат в майстри спорту Володимир Бондар. Замкнув п'ятірку полтавець Сергій Белоха. Призери крім медалей і грамот отримали цінні призи, також як і кращі учасники в окремих категоріях. Зауважимо, що турнір пам'яті Юрія Ямпольского планують зробити щорічним.

Результати змагань



