Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Олександр Бондар
Про соціальну відповідальність, покоління Z та страхування.
Сергiй Кулясов
Парад в Киеве: "горить сарай, гори i хата"
Оксана Куляба
Сахарный диабет или «тихий убийца»
Александр Березянский
Зачем бизнесу важно иметь положительную репутацию в сети
Лариса Гориславець
Еволюція міської ради: як змінюється обличчя влади?
Александр Березянский
Что нужно и не нужно делать, когда вы попали в скандал: кейс RED BULL
Сергiй Кулясов
В стране генетических рабов герои не рождаются?
Кременчук, Освіта, Полтавщина

Мінцифри запускає сервіс безоплатної комп'ютерної допомоги для вчителів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 387

 

Спеціалісти цілодобово надаватимуть освітянам допомогу у вирішенні проблем з обладнанням

Міністерство цифрової трансформації України у співробітництві з компанією компанії SUPPORT.UA запускає безоплатну комп’ютерну допомогу для вчителів шкіл.

Вчителі зможуть:

  • ефективно налаштувати та підготувати комп’ютерне обладнання, проконсультувавшись із фахівцями;
  • отримувати безоплатну комп'ютерну допомогу впродовж навчального року, із покроковим вирішенням проблем і порадами, як уникнути їх у майбутньому;
  • отримати експертні консультації щодо роботи комп’ютерного обладнання у Viber-чаті «Дія.Цифрова освіта - чат».

Щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку за посиланням

Вчителі та освітяни можуть подавати заявки цілодобово, якщо виникла проблема зі встановленням чи використанням програм або ноутбук зависає й перегрівається. Спеціалісти допоможуть вирішити проблему в телефонній розмові або дистанційно, під’єднавшись до пристрою користувача за допомогою програми TeamViewer. 

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вчителі цифровізація служба підтримки Мінцифри
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх