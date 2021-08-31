Мінцифри запускає сервіс безоплатної комп'ютерної допомоги для вчителів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 387

Спеціалісти цілодобово надаватимуть освітянам допомогу у вирішенні проблем з обладнанням

Міністерство цифрової трансформації України у співробітництві з компанією компанії SUPPORT.UA запускає безоплатну комп’ютерну допомогу для вчителів шкіл.

Вчителі зможуть:

ефективно налаштувати та підготувати комп’ютерне обладнання, проконсультувавшись із фахівцями;

отримувати безоплатну комп'ютерну допомогу впродовж навчального року, із покроковим вирішенням проблем і порадами, як уникнути їх у майбутньому;

отримати експертні консультації щодо роботи комп’ютерного обладнання у Viber-чаті «Дія.Цифрова освіта - чат».

Щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку за посиланням.

Вчителі та освітяни можуть подавати заявки цілодобово, якщо виникла проблема зі встановленням чи використанням програм або ноутбук зависає й перегрівається. Спеціалісти допоможуть вирішити проблему в телефонній розмові або дистанційно, під’єднавшись до пристрою користувача за допомогою програми TeamViewer.