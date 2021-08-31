Мінцифри запускає сервіс безоплатної комп'ютерної допомоги для вчителів

Міністерство цифрової трансформації України у співробітництві з компанією компанії SUPPORT.UA запускає безоплатну комп’ютерну допомогу для вчителів шкіл.
Вчителі зможуть:
Щоб отримати допомогу, необхідно залишити заявку за посиланням.
Вчителі та освітяни можуть подавати заявки цілодобово, якщо виникла проблема зі встановленням чи використанням програм або ноутбук зависає й перегрівається. Спеціалісти допоможуть вирішити проблему в телефонній розмові або дистанційно, під’єднавшись до пристрою користувача за допомогою програми TeamViewer.