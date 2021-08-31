На Полтавщині 27-річний чоловік 127 разів зґвалтував 6-річного пасинка (уточнено)

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 1 999 Коментарів: 1

І зняв це на відео

Кіберполіція викрила жителя Полтавщини у зґвалтуванні хлопчика та створенні дитячої порнографії. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисник вчиняв розпусні дії відносно 6-річної дитини та фільмував це на телефон. Інформація про сексуальну експлуатацію неповнолітнього надійшла до кіберполіції від Інтерполу.

Правоохоронці встановили особу ґвалтівника. Ним виявився 27-річний житель Полтавської області, який упродовж тривалого часу ґвалтував та вчиняв розпусні дії відносно сина своєї співмешканки і знімав це на телефон. Малому на момент вчинення злочину було 6 років.

В оселі зловмисника правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільний телефон, планшет, жорсткий диск і системний блок. Виявили понад 500 файлів дитячої порнографії, 127 з яких створені безпосередньо фігурантом за участю потерпілого хлопчика. Чоловік каже, що назнімав це все за місяць. Згідно із висновком експерта Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, знайдений контент належить до дитячої порнографії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура Києва.