Що кременчужани пам'ятають зі шкільної програми: перевір себе

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 765

Напередодні 1 вересня і початку нового навчального року «ТелеграфЪ» вирішив вийти на вулиці міста і поцікавитися у кременчужан, що вони пам'ятають зі шкільної програми. Для цього ми обрали 8 питань з різних предметів.

1. Назвіть материки нашої планети.

2. Помножте 7х8.

3. Яке справжнє ім'я Лесі Українки?

4. Назвіть планети Сонячної системи.

5. Коли почалася Друга світова війна?

6. Які речовини означають ці формули O2, CO2, H2O?

7. Хто зображений на купюрі у 10 грн?

8. Процитуйте вірш Тараса Шевченка «Заповіт».

Наші читачі, ви також можете перевірити власні знання, відповівши на підготовлені нами запитання, а правильні відповіді знайдете у відео.