РНБО попереджає про можливі провокації окупантів під час поминальних днів 

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації з боку окупантів під час поминальних днів.
«Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться в повідомленні.
У зв’язку із можливими ракетними обстрілами РНБО рекомендує утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах, а у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.
Раніше повідомлялось, що у Кременчуці транспорт підвезе кременчужан у віддалені сектори, але прохають не «кучкуватися».
Нагадаємо, у Кременчуці саме на Великдень окупанти вдарили по Кременчуку. 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ та Нафтопереробному заводу. Загинув працівник ТЕЦ Антон Антоненко.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер