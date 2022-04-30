РНБО попереджає про можливі провокації окупантів під час поминальних днів

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 306

Просять утриматись від масових скупчень на кладовищах та у церквах

Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає про можливі провокації з боку окупантів під час поминальних днів.

«Минулими вихідними окупанти своїми діями показали, що не вважають Великдень святом примирення та здійснювали обстріли мирного населення крилатими ракетами по всій території України», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із можливими ракетними обстрілами РНБО рекомендує утриматися від масових скупчень у культових спорудах та на кладовищах, а у разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до бомбосховища або укриття.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці транспорт підвезе кременчужан у віддалені сектори, але прохають не «кучкуватися».

Нагадаємо, у Кременчуці саме на Великдень окупанти вдарили по Кременчуку. 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ та Нафтопереробному заводу. Загинув працівник ТЕЦ Антон Антоненко.