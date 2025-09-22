У Миргороді зафіксували випадок отруєння грибами. Про це повідомили у міській раді.
Медики наголошують: навіть невелика кількість отруйних грибів може спричинити серйозні ускладнення або стати смертельно небезпечною.
Симптоми отруєння: блювання, діарея, різкий біль у животі, головний біль, підвищення температури, судоми, запаморочення чи галюцинації. Ознаки можуть з’явитися як через кілька годин, так і через добу чи навіть тиждень.
Заборонено вживати алкоголь чи їжу після отруєння, оскільки це прискорює дію токсинів.
У міськраді закликали грибників не ризикувати й збирати лише ті гриби, у їстівності яких вони впевнені.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.