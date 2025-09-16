На Полтавщині через спалах ГРВІ закрили школу в одній із громад

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 0

За минулий тиждень в області захворіли понад 8 тисяч людей, більшість — діти

Через спалах ГРВІ у Великосорочинській громаді на Миргородщині на карантин закрили школу, де навчаються 349 дітей. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За даними медиків, упродовж минулого тижня в області різко зросла захворюваність на гострі респіраторні інфекції. Зокрема до лікарів звернулися 8082 людини — це на 78% більше, ніж тижнем раніше. Серед хворих більшість — діти: їх частка становить 64,1%. Загалом на ГРІ занедужали понад 5 тисяч дітей.

Також за словами фахівців, зростання захворюваності на ГРВІ для області є типовим на початку осені, однак цього року показники значно вищі, ніж торік.

Нагадаємо, зростає захворюваність і в Кременчуцькій громаді. Так на минулому тижні у регіоні зафіксували один смертельний випадок від Covid-19.