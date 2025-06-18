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Медичні дані українців будуть автоматично передаватися з лікарень до ВЛК: Рада ухвалила законопроєкт

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 541 Коментарів: 1

 

Новий закон дозволяє здійснювати обмін медичною інформацією в електронному форматі

Учора Верховна Рада підтримала пропозиції Президента України до законопроєкту №12066, який удосконалює порядок ведення військового обліку шляхом створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Зміни передбачають отримання доступу до медичних даних військовозобов’язаних. Тепер інформація про стан здоров'я осіб, які підлягають військовому обліку, зможе передаватися з цивільних медичних установ до електронної системи військово-лікарських комісій (ВЛК) автоматично.

Закон дозволяє здійснювати обмін медичною інформацією в електронному форматі – завдяки інтеграції електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» через систему ВЛК з метою визначення придатності до військової служби.

Такий обмін у рамках електронної взаємодії між системами дозволяється, зберігаючи при цьому медичну таємницю та захист персональних даних.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що ухвалення такого порядку обміну медичними даними важливо, бо воно:

  • полегшує оперативний облік під час мобілізації та скорочує людські помилки;
  • забезпечує прозоре оновлення інформації та взаємодію між держструктурами;
  • дозволяє надавати соцгарантії військовим і їхнім родинам на основі актуальних даних.

Комбінуючи автоматизований доступ до даних через сервіс «Оберіг» та такі електронні інструменти як «Резерв+» та «Дія», Україна створює сучасну систему обліку військовослужбовців, що підвищує мобілізаційну готовність, скорочує бюрократію та мінімізує корупційні ризики.

Серед обмежено придатних, які пройшли повторне ВЛК, лише 7% визнано повністю непридатними — Міноборони

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що усі підприємства мають до 20 червня подати в ТЦК звіт про наявність транспортних засобів.

Нещодавно ми розповідали про пояснення від Міноборони, що чекає «обмежено придатних», які не встигли пройти ВЛК до 5 червня.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт ВЛК оберіг військовозобов'язані
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 08:42

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