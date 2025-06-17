Усі підприємства мають до 20 червня подати в ТЦК звіт про наявність транспортних засобів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 605 Коментарів: 1

Цей термін передбачений Положенням про військово-транспортний обов’язок, а його ігнорування може мати наслідки для юросіб - штраф від 34 до 59 тисяч гривень

Усі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, на балансі яких є автотранспорт або спеціальна техніка, повинні двічі на рік подавати до ТЦК Відомість про свої транспортні засоби. Найближчий термін — до 20 червня 2025 року. Подання звітності передбачено п. 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, яке затверджене постановою Кабміну від 28 грудня 2000 р. № 1921. За ігнорування цього обов’язку підприємство може отримати адміністративний штраф розміром від 34 до 59 тисяч гривень.

— Керівники підприємств, установ та організацій подають територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щороку до 20 червня та 20 грудня інформацію про наявність транспортних засобів і техніки, їх технічний стан, а також про громадян, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях на таких транспортних засобах і техніці, за формою згідно з додатком 1, — зазначено у Положенні.

У звітній відомості вказується:

кількість і тип транспортних засобів або техніки,

їхній технічний стан,

а також дані працівників, які працюють на цих машинах.

Фізичні особи-підприємці (ФОП) та звичайні громадяни такої звітності не подають.

За ігнорування цього обов’язку підприємство може отримати адміністративний штраф розміром від 34 до 59 тисяч гривень. Таке покарання передбачено статтею 210−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подавати звітність потрібно навіть, якщо автотранспорт або спеціальна техніка, що є на балансі, не використовуються, або на неї немає штатних водіїв. Рекомендується уточнити у бухгалтерії, чи враховано новий транспорт у балансі підприємства — саме це визначає, чи слід вносити його у Відомість.

Відомість подавати не потрібно:

якщо на балансі немає транспортних засобів ;

; якщо підприємство лише орендує автомобілі , але не має власних;

, але не має власних; якщо працівники користуються особистими автомобілями, які не є власністю підприємства.

Якщо від останньої подачі звітності (20 грудня 2024 року) нічого не змінилося — Відомість все одно потрібно подавати, навіть без оновлень.

Подача Відомості про автотранспорт до ТЦК — не лише адміністративна формальність, а частина військово-транспортного обов’язку підприємств в умовах воєнного стану. Щоб не припуститися помилки, варто завчасно перевірити стан автопарку, уточнити інформацію в бухгалтерії та подати документи не в останній день (до 20 червня).

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