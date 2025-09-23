Громади Полтавщини отримали ще 10 шкільних автобусів: серед них і Глобинська

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Транспорт передали у десять громад та один обласний заклад освіти

На Полтавщині громади отримали ще 10 нових шкільних автобусів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Новий транспорт поїде до навчальних закладів Білоцерківської, Великосорочинської, Глобинської, Кобеляцької, Лохвицької, Миргородської, Нехворощанської, Семенівської, Чутівської громад та до закладу обласного підпорядкування.

У 2025 році за рахунок держсубвенції для Полтавщини передбачено 35 автобусів для тих громад, які забезпечили співфінансування. Із них 25 транспортних засобів обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Наразі школам та громадам уже передано 30 автобусів.

— Забезпечення шкільними автобусами – важлива складова розвитку освітньої галузі. Ми прагнемо, щоб усі діти мали безбар’єрний доступ до знань і навчалися в безпечних та комфортних умовах, — зазначив Когут.

Нагадаємо, що у серпні автобус отримала Пришибська громада. Загалом вартість одного автобуса становить понад 3,5 мільйона гривень. У Кременчуцькому районі їх отримають 5 закладів освіти.

Розмір державної субвенції, яку отримає область на придбання цих шкільних автобусів, становить понад 82,5 мільйони гривень. Ще близько 47 мільйонів витратять із місцевих бюджетів.