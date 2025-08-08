Олена Шуляк
Кременчук, Освіта

Ще одна громада Кременчуцького району отримала шкільний автобус

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 132

 

Чотири шкільні автобуси придбали для Пришибської, Білицької і Ромоданівської громад та Полтавського наввчально-реабілітаційного центру

Ще одна громада Кременчуцького району отримала шкільний автобус для підвезення учнів до закладів освіти. Про це повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відомо, що цього разу автобуси придбали для Пришибської, Білицької і Ромоданівської громад та Полтавського наввчально-реабілітаційного центру.

 

За словами Когута, від початку року шкільні автобуси отримали вже 17 громад області. 

Загалом у 2025 році буде придбано 35 шкільних автобусів, з них 25 — обладнаних місцями для школярів з особливими освітніми потребами. Кошти залучаємо за програмою співфінансування з державного та місцевих бюджетів, — додав він.


 

Нагадаємо, у червні такий же шкільний автобус уже поїхав до Глобинської громади

Загалом вартість одного автобуса становить понад 3,5 мільйона гривень. У Кременчуцькому районі їх тримають 5 закладів освіти.

Розмір державної субвенції, яку отримає область на придбання цих шкільних автобусів, становить понад 82,5 мільйони гривень. Ще близько 47 мільйонів витратять із місцевих бюджетів.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: шкільний автобус Пришиб
