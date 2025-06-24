Глобинська громада отримала новий шкільний автобус

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 148

Глобинська громада на Кременчуччині придбала новий шкільний автобус. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації 20 червня.

Крім Глобинської, автобуси отримали ще 5 громад області — Білоцерківська, Гребінківська, Зіньківська, Решетилівська та Хорольська.

За словами т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, до кінця року область має придбати 35 автобусів, із них 25 будуть обладнані двома місцями для учнів із обмеженою здатністю до пересування.

Загалом вартість одного автобуса становить понад 3,5 мільйона гривень. У Кременчуцькому районі їх тримають 5 закладів освіти.

Розмір державної субвенції, яку отримає область на придбання цих шкільних автобусів, становить понад 82,5 мільйони гривень. Ще близько 47 мільйонів витратять із місцевих бюджетів.



