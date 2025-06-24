У ніч на 24 червня російська армія атакувала Україну 97 ударними БпЛА — знешкоджено 78 ворожих дронів

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 145

У ніч на 24 червня (із 22.00 23-го червня) російські війська атакували Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. З них 63 — збито вогневими засобами ураження, а 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

— Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

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У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.