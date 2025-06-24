Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

У ніч на 24 червня російська армія атакувала Україну 97 ударними БпЛА — знешкоджено 78 ворожих дронів

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 145

 

Ще 15 російських безпілотника були локаційно втрачені/подавлені РЕБ

У ніч на 24 червня (із 22.00 23-го червня) російські війська атакували Україну 97-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (ТОТ Криму). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. З них 63 — збито вогневими засобами ураження, а 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

— Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях, - йдеться у повідомленні.

«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту „Калібру“». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

 

Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.  

Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали.

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура. Пошкоджень зазнали також приватний житловий будинок, автомобіль та лінія електропередач.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфу» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

ПО ТЕМІ:

«Вся сім’я прокинулась від жахливого свисту „Калібру“». Жителі Кременчука про нічний обстріл РФ

«Нам було дуже страшно». Що кажуть жителі Кременчука про масовану атаку російської армії

Фото з місця обстрілу Кременчука: наслідки нічної атаки ворога

У Кременчуці пролунала серія вибухів: що відомо

У Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей — ОВА

0
Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО БПЛА Шахеди дрони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх