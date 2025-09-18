Рада ухвалила закон про посилення безпеки у школах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 45

У навчальних закладах встановлять сигналізацію та визначать правила перебування сторонніх

18 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11543, який передбачає запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомили на офіційному вебпорталі парламенту.

Згідно з документом, засновники та керівники шкіл повинні вживати комплекс заходів для захисту учнів і педагогів. Зокрема:

огороджувати територію шкіл;

встановлювати технічні засоби охорони та тривожну сигналізацію для виклику поліції;

визначати правила перебування сторонніх осіб на території навчальних закладів.

Дотримання цих правил буде обов’язковим.

Також керівники шкіл зобов’язані проводити профілактичну роботу з учнями, спрямовану на запобігання правопорушенням.

Ухвалений закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.