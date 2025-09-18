Рада ухвалила закон про посилення безпеки у школах

18 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11543, який передбачає запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомили на офіційному вебпорталі парламенту.
Згідно з документом, засновники та керівники шкіл повинні вживати комплекс заходів для захисту учнів і педагогів. Зокрема:
Дотримання цих правил буде обов’язковим.
Також керівники шкіл зобов’язані проводити профілактичну роботу з учнями, спрямовану на запобігання правопорушенням.
Ухвалений закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.
Нагадаємо, що торік Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив на необхідності посилення безпеки навчальних закладів. За його словами, «кожен український заклад освіти має бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має перебувати офіцер безпеки. Кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу, відеоспостереження».
