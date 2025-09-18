ГО "Захист держави"
Освіта, Україна, Світ

Рада ухвалила закон про посилення безпеки у школах

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 45

 У навчальних закладах встановлять сигналізацію та визначать правила перебування сторонніх

18 вересня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №11543, який передбачає запровадження заходів безпеки в закладах загальної середньої освіти. Про це повідомили на офіційному вебпорталі парламенту.

Згідно з документом, засновники та керівники шкіл повинні вживати комплекс заходів для захисту учнів і педагогів. Зокрема:

  • огороджувати територію шкіл;
  • встановлювати технічні засоби охорони та тривожну сигналізацію для виклику поліції;
  • визначати правила перебування сторонніх осіб на території навчальних закладів.

Дотримання цих правил буде обов’язковим.

Також керівники шкіл зобов’язані проводити профілактичну роботу з учнями, спрямовану на запобігання правопорушенням.

Ухвалений закон формує системний підхід до охорони шкільного простору, збереження матеріальної бази та створення рівних і безпечних умов для навчання дітей по всій країні.

Нагадаємо, що торік Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив на необхідності посилення безпеки навчальних закладів. За його словами, «кожен український заклад освіти має бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має перебувати офіцер безпеки. Кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу, відеоспостереження».

Автор: Руслана Горгола
Теги: школи сигналізація Верховна Рада
