Освіта, Україна, Світ

В українських вишах місць удвічі більше, ніж абітурієнтів: триває додатковий набір

Сьогодні, 21:01

 Навчальні заклади готові прийняти 429 тисяч студентів, але вступників — лише 200 тисяч

Заклади вищої освіти України мають удвічі більше місць для вступу на бакалаврат, ніж реальна кількість охочих здобувати освіту. Про це повідомив представник МОН Олег Шаров під час круглого столу, присвяченого підсумкам вступної кампанії 2025 року.

Навчальні заклади задекларували готовність прийняти 429 тисяч студентів. Водночас цього року заяви подали лише близько 200 тисяч вступників. З них понад 73,5 тисяч зараховані на бюджет.

— Місць у наших закладах вищої освіти щонайменше вдвічі більше, ніж охочих вступити, — зазначив Шаров.

Зараз у вишах триває додатковий набір на контрактну форму навчання. У ньому можуть взяти участь вступники, які не подали заяви в основний період або хочуть здобути ще одну освіту.

Якщо вступник використав усі 15 заяв під час основного набору — подати нові заяви на додатковий набір він не зможе.

Додатковий набір передбачає кілька хвиль вступу. Після кожної «хвилі» протягом 15 днів проводиться конкурсний відбір та зарахування. Загалом зарахування на контракт може тривати до 20 жовтня.

Нагадаємо, що із 2027 року ЗНО стане обов’язковим для учнів 4 класу.

ПО ТЕМІ:

Хто втратить відстрочку: парламент підтримав законопроєкт про зміни для студентів
Міносвіти заявляє, що зробило вступ до вишів «недружнім до ухилянтів»
Від філології до механіки: що каже ринок — і що обирає молодь

Автор: Руслана Горгола
